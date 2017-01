Ném đá du thuyền ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh TP

Trao đổi trong ngày 7-1, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM, cho biết sau khi nhận được thông tin, Công an TP.HCM đã tiến hành chỉ đạo các đơn vị công an địa phương có tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đi qua để kiểm tra, xác minh, xử lý.



Du thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là một hình ảnh đẹp của TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TÂN

“Trường hợp này chưa từng có tiền lệ, bây giờ mới xuất hiện. Vấn đề này mình phải làm nhanh, xử lý nghiêm chứ không để tồn tại và tái diễn” - ông Quang nói.

Theo người phát ngôn Công an TP.HCM, hành động ném đá du thuyền là việc làm cực kỳ kém văn minh, vi phạm pháp luật. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh: “Việc làm kém văn minh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch, hình ảnh của TP thân thiện. Không những thế còn ảnh hưởng đến tính mạng của người dân, đặc biệt là khách du lịch”.



Tuyến du lịch có đi qua các địa điểm di tích quan trọng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Về giải pháp, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho rằng điều quan trọng nhất là chính quyền địa phương kết hợp với các ban ngành liên quan tuyên truyền cho người dân phải tuân thủ pháp luật, lên án những hành vi sai trái như thế này. Bên cạnh đó các chính quyền địa phương, công an và cả doanh nghiệp kinh doanh du lịch phải phối hợp để ngăn chặn, không để tái diễn tình trạng trên.





Tuy nhiên, mới đây một số du thuyền bị ném đá, gây nguy hiểm cho du khách có thể là người già, trẻ em và du khách nước ngoài. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Từ ngày 1-9-2016, tuyến du lịch nội đô đầu tiên Nhiêu Lộc - Thị Nghè đi vào hoạt động. Đây là sản phẩm du lịch mới, được nhiều người dân quan tâm và hưởng ứng. Tuyến du lịch trên dòng kênh chạy qua nhiều quận có các điểm tham quan nổi tiếng của TP.HCM được nhiều du khách hưởng ứng và cảm thấy thú vị khi tham gia.



Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là dòng kênh mà trước đây 20 năm còn gọi là “kênh nước đen”, bị ô nhiễm nặng nề. Hình ảnh những dãy nhà ổ chuột, nhếch nhác dọc theo kênh vẫn còn lưu lại trong ký ức của nhiều người.

Tuy nhiên, từ khi được cải tạo, dòng kênh trở nên sạch đẹp với hai bên là tuyến đường mang tên hai quần đảo của Việt Nam là Hoàng Sa và Trường Sa.