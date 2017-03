Ném lựu đạn làm 1 công an, 5 người dân bị thương

Ngày 8/1, Đại úy Đỗ Xuân Trường, Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Móng Cái cho biết: Hai đối tượng dùng lựu đại ném thẳng về phía tổ công tác công an phường Hải Hòa vào tối ngày 7/1 đã bị giữ khẩn cấp. Đó là: Trần Phước Hưng (sinh năm 1991, thôn 2 xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái) và Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1991, khu 3 phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái) để điều tra hành vi Giết người.



Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 7/1, Hưng và Thắng đến quán karaoke của ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1960 ở khu 8, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) để hát. Hưng và Thắng hỏi ông Bình yêu cầu chủ nhà cung cấp “nữ tiếp viên” nhưng bị chủ nhà từ chối. Hai đối tượng đã chửi bới gia đình ông Bình và dọa sẽ đem lựu đạn đến.



Nói là làm, một lúc sau Hưng và Thắng trở lại quán karaoke này, vào trong phòng khách của ông Bình ngồi, cầm lựu đạn đe dọa và tiếp tục hỏi đòi nữ tiếp viên phục vụ. Ông Bình vẫn trả lời không có. Đoán biết tình hình xấu, chủ nhà đã thông báo cho công an phường Hải Hòa đến can thiệp.



Tổ công tác gồm 3 chiến sỹ công an phường Hải Hòa đến và yêu cầu giao nộp lựu đạn, đối tượng Hưng bất ngờ rút chốt và ném lựu đạn về phía lực lượng chức năng. Vụ nổ làm thiếu tá Nguyễn Văn Biện và 5 người dân ngồi trong nhà ông Bình bị thương gồm: Nguyễn Thanh Bình (52 tuổi), Vũ Đình Hùng (33 tuổi), Trần Văn Ngọc (31 tuổi), Nguyễn Văn Độ (43 tuổi) và Vũ Văn Tùng (25 tuổi).



Thiếu tá Biện hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Móng Cái, những người còn lại đã được đưa sang Trung Quốc điều trị.



Cả hai đối tượng gây án đã bị lực lượng công an Tp. Móng Cái bắt giữ tại chỗ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Phước Hưng, cảnh sát thu giữ thêm 3 quả pháo (loại pháo ném cá) và 4 viên đạn súng quân dụng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Theo Văn Đức (Vietnam+)