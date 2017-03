Ném mìn vào nhà nhạc mẫu vì cãi nhau với vợ

Trước đó, khoảng 14h ngày 10/10, sau khi mẫu thuẫn giữa hai vợ chống, Hà Ngọc Hiếu (28 tuổi) ở xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, đã âm mưu tự chế một quả mìn để ném vào nhà mẹ vợ với mục đích “trả thù”.

Khi Hiếu mang mìn đến trước cửa nhà bà Đào Thị Tố, 62 tuổi, ở tổ 14 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên là mẹ vợ của Hiếu, có bà Tố và chị Nguyễn Thị Thủy là con dâu đang đứng ở trước sân nhà. Hiếu đã ném quả mìn tự chế vào trong nhà.

Đúng lúc đó, con trai bà Tố là anh Phạm Hồng Thái đã phát hiện được hành vi của Hiếu và dùng chân đá quả mìn ra ngoài sân và bay lệch ra khỏi nơi bà Tố và con dâu đang đứng. Sau tiếng nổ to và do sức ép của quả mìn nên bà Tố và chị Nguyễn Thị Thuỷ bị ngất, nhưng may mắn không có ai bị thương tích.

Sau khi gây án xong Hiếu đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cơ quan Công an tỉnh Thái Nguyên đang truy bắt đối tượng Hiếu.

Theo Dương Lãng Hoàng (VTC News)