Ném tạc đạn vào nhà tình địch

Những người đàn ông bên ngoài sau một hồi quát tháo không được, đã ném một quả tạc đạn loại 105 ly vào cửa sổ nhà chị Vân, đồng thời ném một quả tạc đạn loại 105 ly khác và một quả M79 vào trước hiên nhà mẹ chồng chị (bà Nguyễn Thị Long, 58 tuổi) ở sát vách nhà chị. Rất may cả ba quả tạc đạn đều không nổ. Sau đó đám người kia tẩu thoát trong sương mờ lúc rạng sáng.Ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ việc.



Qua điều tra, xác minh, lực lượng chức năng đã đã tạm giữ 3 đối tượng trong nhóm ném tạc đạn là Đỗ Minh Tiến (28 tuổi), Nguyễn Văn Cường (22 tuổi) và Nguyễn Văn Dành (37 tuổi) đều cùng trú xã Vinh Quang. Hai tên khác trong nhóm là Nguyễn Văn Quý và Toán hiện đang lẩn trốn.



Theo Phó Công an xã Vinh Quang, ông Phạm Văn Thuận, vụ việc xảy ra có mâu thuẫn từ chuyện yêu đương giữa hai nhóm thanh niên của thôn Thanh Trung (tức thôn 2) và thôn 5 (đều thuộc xã Vinh Quang). Khoảng 8 giờ tối ngày 21-11 nhóm của thôn Thanh Trung do Vũ Tiến Thành (17 tuổi, là em chồng của chị Nguyễn Thị Thu Vân) dẫn đầu đã mang hung khí đến nhà bố của Quý và Cường hăm doạ, chặt phá cổng rào và yêu cầu trong đêm Quý phải ra mặt xin lỗi nếu không thì đốt nhà.



Vụ việc đã được Cảnh sát 113 và chính quyền địa phương tạm dẹp yên. Thế nhưng, đến rạng sáng nay lại xảy ra vụ ném tạc đạn vào nhà của chị dâu và mẹ ruột của Vũ Tiến Thành.



Ông Phạm Văn Thuận cho biết thêm: Đỗ Minh Tiến khai là Toàn và Quý trực tiếp chở tạc đạn đến ném vào nhà của Vũ Tiến Thành vào rạng sáng nay. Những quả tạc đạn này là do bọn chúng đào được trong lúc xây nhà ở thôn 5 mới đây.



Hiện Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.





Theo Lương Khế (SGGP)