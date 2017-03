Ném xăng phóng hỏa gia đình vợ cũ

Được biết Kỳ đã có vợ, hai con và đã ly dị, còn bà Hồ Thị Nga từng có chồng và hai con cũng đã ly dị. Khoảng năm 2010, bà Nga và Kỳ quen biết nhau rồi kết hôn nhưng sau đó nhanh chóng ly hôn vào tháng 3-2012. Trong thời gian sống chung, bà Nga giao tiền cho Kỳ đi làm ăn nhưng đều thua lỗ. Mong muốn kiếm tiền, Kỳ lao vào cờ bạc nhưng càng đánh càng sa lầy nên từ đó giữa bà Nga và Kỳ thường xuyên mâu thuẫn. Ngoài ra, mỗi lần nhậu say Kỳ còn dùng vũ lực đối với bà Nga nên bà Nga quyết định làm đơn xin ly hôn. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, Kỳ vẫn thường xuyên đến nhà bà Nga quậy phá, chửi bới và đòi đốt nhà bà Nga.

Hiện trường bên trong nhà bà Nga bị Kỳ phóng hỏa. Ảnh: CTV

Khoảng 23 giờ 30 đêm 18-9, bà Nga cùng hai người con và đứa cháu ruột đang ở nhà trọ tại số 105/25A Nguyễn Thần Hiến (phường 18, quận 4) thì Kỳ tìm đến. Kỳ khóa trái cửa nhà bà Nga từ bên ngoài để không cho ai chạy thoát ra, sau đó Kỳ cầm một bịch xăng ném vào nhà bà Nga rồi châm lửa đốt.

Do bị phóng hỏa bất ngờ nên con gái bà Nga là Lê Thị Cẩm Tiên (18 tuổi) và cháu bà Nga là Chu Hoàng Trọng (chín tuổi) đang ở tầng trệt không kịp chạy đã bị lửa cháy bén vào người. Riêng bà Nga và con trai đang ở trên lầu nên rất may không bị thương tích. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã chạy đến phá khóa xông vào dập lửa, cứu chữa nạn nhân. Kỳ bị người dân bắt giữ ngay tại hiện trường bàn giao cho công an.

H.TUYẾT