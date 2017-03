Ngã ngửa vì “miền đất hứa”

Hoàng Văn Ninh từng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc trong thời gian dài. Tại đây, y có quan hệ xã hội với một số đối tượng, đồng thời khá thông thổ và nắm được những cơ sở sản xuất cần tuyển lao động phổ thông. Cuối năm 2012 trở về Việt Nam, thấy một số người dân ở thị trấn Minh Đức có nhu cầu kiếm việc làm, Hoàng Văn Ninh đã nảy ý định đưa họ vào một số xưởng sản xuất ở bên Trung Quốc bằng con đường tổ chức vượt biên trái phép để kiếm lợi. Những người dân nhẹ dạ được Ninh giới thiệu về một vùng đất hứa, kiếm 4 đến 5 triệu đồng/tháng dễ như ăn kem. Tất cả họ đều rất hy vọng về cuộc sống huy hoàng sắp tới. Trong đó có cả một số cặp vợ chồng trẻ như vợ chồng anh Đàm Huy Hoàng, cùng SN 1990, vợ chồng anh Phùng Văn Hữu, cùng SN 1978 và một số nam nữ thanh niên khác.

Theo yêu cầu của Ninh, ngoài mọi chi phí ăn uống và tàu xe, mỗi người sang Trung Quốc làm việc phải nộp 900 nhân dân tệ (khoảng 3 triệu đồng). Số tiền không nhỏ đối với người dân lao động tự do ở Thủy Nguyên, song vì muốn đổi đời, nên ai cũng sốt sắng. Thậm chí đến ngày giờ xuất hành theo hẹn 9 giờ ngày 2-3-2013 tại bến xe Núi Đèo (Thủy Nguyên), số lượng không chỉ 11 người như dự kiến, mà 9 thanh niên khác nghe tin cũng bỏ cả việc làm ở địa phương, để cùng theo Hoàng Văn Ninh trốn sang Trung Quốc. Hành trình vượt biên giới hết sức gian truân, lại luôn canh cánh nỗi lo bị cơ quan chức năng bắt giữ. Không chỉ thế, đoàn người còn phải tập kết tại ngã ba Yên Than, tỉnh Quảng Ninh, rồi mới được một người đàn ông dẫn đi theo con đường dọc biên giới lên khu vực gần cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, băng đường mòn biên giới, xuyên rừng núi hiểm trở tới tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tưởng lao động phổ thông thuần túy, nào ngờ những thanh niên người Thủy Nguyên này lại bị đưa vào các “công trường” vô cùng độc hại như xưởng sản xuất đồ nhựa, linh kiện điện tử và mút xốp...

Họ lao động trên 10 giờ trong ngày, nhiều người phải làm việc cả đêm. Do mức lương quá rẻ mạt so với sức lực bỏ ra, và sự nguy hiểm khi tiếp xúc các loại hóa chất, nhất là trong điều kiện không có bảo hiểm, nên cả 20 lao động trẻ từ Việt Nam đã liên tục tìm cách trốn từ xưởng này sang xưởng khác. Một số người bị cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, phát hiện, trong đó anh Đàm Huy Hoàng còn bị Công an Trung Quốc bắt giam hơn 2 tháng. Đáng thương hơn cả là anh Bùi Văn Quảng, SN 1991, vừa vào làm thuê cho xưởng sản xuất đồ chơi trẻ em bằng nhựa tại Quảng Tây được vài ngày, liền bị máy dập nhựa thiến cụt mất bàn tay trái. Đến nay, những lao động Việt Nam nói trên đã lần lượt tìm đường hồi hương. Hành trình vượt biên đi tìm sự cải thiện cuộc sống một cách bất hợp pháp của họ, cuối cùng chỉ chuốc lấy sự cay đắng và hậu quả “tiền mất, tật mang”.

Sau thời gian xác minh, trinh sát đã tìm ra nơi trú ngụ của Hoàng Văn Ninh tại Trung Quốc. Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Ninh đã khai nhận hành vi tổ chức cho 20 thanh niên người Thủy Nguyên xuất cảnh trái phép.

Theo Hải Sơn (CATP)