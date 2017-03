Ngã tử vong khi trèo cây lấy mật ong

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Quang Vinh, 51 tuổi, ngụ xã Hoài Sơn, huyện Hoài Châu Bắc, tỉnh Bình Định.

Thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, vào khoảng 13h ngày 7/8, ông Vinh vào rừng lấy mật ong nhưng mãi đến tối không về. Nghi có điều chẳng lành, gia đình đổ xô đi tìm và phát hiện ông Vinh ngồi bất động dưới một gốc cây Gáo cao khoảng 20m trong rừng. Gia đình vội sơ cứu cho ông nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Tại hiện trường có hai sợ dây vừng được ông Vinh dùng làm dây leo an toàn, đã bị đứt. Phía trên cây có hai chùm ong Thế. Phán đoán ban đầu, có thể ông Vinh đã trèo lên cây lấy mật nhưng không may dây an toàn bị đứt, khiến ông tử nạn.

Được biết cũng tại địa điểm này, trước đó đã từng xảy ra 4 vụ tai nạn thương tâm tương tự.

Theo Khuất Hậu (Dân trí)