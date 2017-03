Ngã xuống giếng hoang, bé trai 7 tuổi tử vong

Khi đi ra khỏi nhà một đoạn (thuộc ấp An Hòa, xã Hóa An) thì Đức gặp em Nguyễn Mai Thanh Phú (7 tuổi, quê Đồng Nai, là em bà con với Đức) bị trượt té xuống một cái hố nước sâu khi đang bắt cá cùng với một nhóm trẻ.



Thấy vậy, Đức lao xuống cứu Phú nhưng cả 2 em đều bị chìm xuống nước. Một lúc sau, mọi người vớt được 2 em lên và đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng Đức không qua khỏi. Còn Phú đang được Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đồng tử giãn, tuần hoàn rất yếu, hôn mê sâu.



Người dân địa phương cho biết hố nước mà Đức và Phú bị té ngã trước đây là 1 cái giếng nước công cộng. Thời gian gần đây họ đã bỏ hoang, và do để lâu nên bị sạt lở thành hố nước lớn rộng khoảng 3 m, rất sâu. Vào mùa mưa, nước nhiều nên trẻ em thường đến đây để bắt cá.



Theo Kim Cương (TNO)