Ngậm quả đắng vì gặp gỡ “hot girl” qua facebook

Với bề ngoài như một "hot girl", Thân Thị Hồng Phượng (24 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản, Bình Phước) đã cùng người tình vào mạng xã hội lấy tên giả để lừa đảo nhưng ngay từ phi vụ đầu tiên, âm mưu đã bất thành.

Cách đây hơn một năm, Phượng bỏ nhà đến phường An Phú, thị xã Thuận An sinh sống cùng người tình tên Phan Thanh Phong (27 tuổi, ngụ xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, Bình Phước). Theo cách lý giải của Phượng, vì tình yêu nên Phượng sẽ làm bất cứ nghề gì ở vùng đất này để có được cuộc sống hạnh phúc bên người tình. Đôi tình nhân này xin vào làm việc trong công ty may thuộc khu công nghiệp Visip (thị xã Thuận An). Gần đây, do cả hai đều thất nghiệp, Phượng đã bàn bạc với người tình lấy mình làm "mồi" để đưa các gã đàn ông khát tình hoặc hiếm của lạ vào bẫy.

Theo Phượng, nếu bị phát hiện thì các nạn nhân sẽ e ngại tố cáo vụ việc đến cơ quan chức năng vì sợ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân. Đang túng quẫn, nghe người tình lập kế hoạch "gài bẫy" người khác, Phong đã đồng ý. Cả hai vào mạng facebook lập một tài khoản với nick name Hoa Hồng và lấy tên giả là Lan, quê Long An để "tìm mồi".

Thấy anh L. đã dính bẫy, Phượng tỏ ra tâm đầu ý hợp với người đàn ông này. Chiều 14/1, Phượng lấy lý do đã trò chuyện trên mạng lâu rồi mà chưa được gặp mặt nên chủ động hẹn gặp anh L. để tâm sự. Anh L. vui mừng chuẩn bị cho cuộc hẹn đầu tiên mà đâu biết rằng mình sắp rơi vào cái "bẫy" đã được đặt sẵn.

Anh L. và Phượng gặp gỡ tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Phú, thị xã Thuận An. Sau một lúc hàn huyên, Phượng chủ động rủ anh L. vào một nhà nghỉ gần đó để tâm sự. Được người đẹp gợi ý, anh L. nhanh chóng nhận lời. Đến nhà nghỉ, Phượng yêu cầu anh L. đi tắm. Trong khi anh L đang tắm thì Phượng đã trộm hết tài sản của nạn nhân gồm điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, giấy tờ, thẻ giữ xe rồi tẩu thoát.

Qua tài khoản facebook và đặc điểm nhận dạng do anh L. cung cấp, trinh sát phát hiện hình ảnh của Phượng. Điện thoại số của Phong Thanh thì người nghe máy là Phong. Đến 11h30 ngày 19/1, tại quán cà phê trong khu dân cư thuộc phường An Phú, Phong xuất hiện thì bị trinh sát và các "hiệp sĩ" bắt giữ.

Khoảng hơn 30 phút sau, Phượng xuất hiện và cũng bị trinh sát bắt giữ.