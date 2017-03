Ngăn 2 cha con say xỉn, người mẹ thiệt mạng

Khoảng 19 giờ ngày 24/11, ông Kpă Lít (53 tuổi, trú tại tổ 9, buôn A Ma Dương, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) đi uống rượu trong làng về nhà, gặp con trai là R’com Tuir (22 tuổi) đang say xỉn vì vừa tan một cuộc nhậu khác. Hai cha con ông Lít đã xảy ra mâu thuẫn rồi nhảy vào đánh nhau.

Lúc này vợ ông Lít là bà R’com H’Jrem (53 tuổi) đang ở nhà, thấy thế liền can ngăn. Khi bà H’Jrem từ phía sau ôm ngang người con trai mình để lôi ra thì bị Tuir vùng mạnh hất văng ra phía sau, đập đầu vào cột nhà sàn, té xỉu.

Gia đình liền dìu bà vào nhà nằm nghỉ. Người nhà bà H’Jrem cho biết: Buổi tối hôm đó, bà H’Jrem kêu đau nhức trong đầu, sáng ra được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa để cấp cứu nhưng đã muộn, đến 15 giờ ngày 25/11, bà H’Jrem đã tử vong.

Trung tá Mai Xuân Điển- phó trưởng Công an thị xã Ayun Pa cho biết: Công an thị xã đã nhanh chóng vào cuộc điều tra ngay sau khi nhận được tin báo, theo nhận định ban đầu của Cơ quan điều tra, nguyên nhân cái chết của bà H’Jrem là do trong lúc can ngăn chồng và con trai đánh nhau, bà bị con vùng mạnh hất văng vào cột nhà dẫn đến bị chấn thương sọ não.

Khi biết tin mẹ mình bị chết, R’com Tuir đã trốn ra nghĩa địa của buôn A Ma Dương cách nhà 500m để uống gần hết 1 chai thuốc trừ sâu tự tử. Rất may, một người đi chăn bò ở gần đó phát hiện và hô hoán mọi người đưa Tuir nhập viện Ayun Pa để cấp cứu. Hiện sức khỏe của Rơ Com Tuir đang dần hồi phục.





Theo Yến Viễn (VTC News)