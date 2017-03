Ngăn chặn 100 quái xế đua xe trái phép ở cửa ngõ TP.HCM

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 15 phút rạng sáng 2-1 Công an quận 2 nhận được tin báo của quần chúng về việc có khoảng 100 thanh thiếu niên đang tụ tập xe máy trên xa lộ Hà Nội, đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc, thuộc phường An Phú, quận 2 để chuẩn bị đua xe, gây rối. Ngay lập tức Công an quận 2 phối hợp với lực lượng của PC67 để tiến hành mai phục, chặn bắt...

Khi thấy lực lượng công an ập đến, các quái xế điều khiển xe bỏ chạy tán loạn. Tại hiện trường, công an đã giữ ba thanh thiếu niên cùng bốn xe máy các loại. Được biết trong số xe bị tạm giữ để xử lý có một trường hợp là xe của một thanh niên đã vứt bỏ lại để chạy thoát thân.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 2 lập hồ sơ xử lý.