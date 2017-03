Ngăn chặn dịch cúm heo vào VN: Tập trung kiểm dịch ở sân bay, bến cảng

WHO vẫn khẳng định chưa thấy khả năng cúm heo lây sang người do ăn thịt heo hoặc các sản phẩm từ heo đã được chế biến đúng quy cách. Virus cúm heo bị tiêu diệt khi nấu ở nhiệt độ 70oC (giống như hướng dẫn chung về chế biến thịt heo và các loại thịt khác). Bác sĩ Phan Văn Nghiệm (Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế TP.HCM), cho biết máy đo thân nhiệt là màn hình cảm ứng quét bằng tia laser. Máy phát hiện thân nhiệt bất thường (trên 37oC) ở khoảng cách 50-100 m. Người đi qua nếu thân nhiệt bất thường, màn hình sẽ chuyển sang màu đỏ. Một máy có thể quét cùng lúc vài trăm người.