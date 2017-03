Ngăn chặn hai băng nhóm chuẩn bị hỗn chiến bằng súng

Đội Phòng, chống tội phạm có tổ chức (Đội 2) PC45 đã bàn giao Nguyễn Văn Hồng (37 tuổi), Trương Văn Hùng (34 tuổi), Trương Công Định (30 tuổi), Đoàn Thanh Trung (34 tuổi), Đào Văn Hạnh (30 tuổi), đều cùng quê Hải Phòng và Phạm Văn Hào (23 tuổi, quê Hà Tĩnh). Các đối tượng này bị điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và cho vay nặng lãi.



Nguyễn Văn Hồng cùng năm đàn em chuyên cho vay nặng lãi.

Theo nhận định của PC45, thời điểm gần đây có nhiều băng nhóm giang hồ đa phần là người Hải Phòng đổ về TP.HCM tranh giành địa bàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bảo kê, cho vay nặng lãi… Mới đây các trinh sát Đội 2 nắm bắt có một băng nhóm người Hải Phòng có ý định tuyên chiến với một băng nhóm tại TP.HCM để tranh giành địa bàn hoạt động ở khu vực ngã tư An Sương, giáp ranh huyện Hóc Môn và quận 12.

Nắm được thông tin đó, lực lượng trinh sát hình sự Phòng PC45 đã phối hợp cùng công an các đơn vị đóng tại khu vực ngã tư An Sương thường xuyên tuần tra nên hai băng nhóm không dám đụng độ nhau.

Cũng theo các trinh sát, để tỏ ra uy lực hơn băng nhóm tại TP.HCM, băng nhóm người Hải Phòng đã mượn một khẩu súng của chủ tiệm cầm đồ Huỳnh Hồng (1014 Quang Trung, quận Gò Vấp) do Nguyễn Văn Hồng làm chủ. Đối tượng Nguyễn Văn Hồng thuê mướn nhiều đàn em người Hải Phòng, để giao nhiệm vụ đem tiền cho con nợ vay, đến hạn thu tiền góp và ra tay “xử” con nợ nếu trả lãi không đàng hoàng. Hồng cho vay nặng lãi với lãi suất 15%-30%/tháng.





Mang danh nghĩa tiệm cầm đồ nhưng tổ chức của Hồng chuyên hoạt động cho vay nặng lãi.

Do bị công an phát hiện, ngăn chặn, băng nhóm người Hải Phòng sợ bị bắt nên đã đem khẩu súng trả lại cho Nguyễn Văn Hồng. Khoảng 1 giờ 30 rạng sáng 26-1, lực lượng trinh sát hình sự Đội 2 PC45 đã phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp ập vào kiểm tra tiệm cầm đồ Huỳnh Hồng. Tại đây, cảnh sát đã bắt giữ Hồng và năm đàn em nói trên cùng hàng loạt tang vật gồm: một khẩu súng rulo tự chế, năm viên đạn, một quả lựu đạn, bảy mã tấu, 15 tuýp sắt, hai cây búa.



Súng và lựu đạn Hồng tàng trữ trong tiệm cầm đồ.

Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ rất nhiều giấy tờ thể hiện việc tổ chức của Hồng cho vay nặng lãi. Hồng và đàn em khai nhận đã hoạt động cho vay được khoảng ba năm nay, con nợ là nhiều tiểu thương ở các chợ tại quận 12, quận Gò Vấp.