Ngăn chặn hiểm họa súng tự chế

Đặc biệt, một bộ phận đồng bào Mông vẫn còn quan niệm: "người đàn ông trụ cột trong gia đình phải có khẩu súng để bảo vệ gia đình", do đó những hiểm họa do thói quen sử dụng, tàng trữ súng kíp, súng tự chế gây ra luôn tiềm ẩn.

Vốn có thâm niên gắn bó với địa bàn vùng biên, vùng cao Điện Biên, Thượng tá Nguyễn Văn Định - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, do thói quen của một bộ phận không nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các xã vùng cao, giáp biên trong việc "tàng trữ" súng kíp, súng tự chế trong nhà, nên hiểm họa do loại súng này luôn tiềm ẩn, đòi hỏi lực lượng chức năng mà đi đầu là lực lượng Công an phải thường xuyên truy quét.

Theo chân đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, chúng tôi được tận mắt chứng kiến vô số khẩu súng tự chế, súng kíp được cơ quan Công an vận động thu hồi thời gian qua. Nhìn hình ảnh này, chúng tôi không khỏi giật mình, bởi nếu để số vũ khí trên trôi nổi trên thị trường thì hậu họa do nó gây ra là rất khôn lường. Vụ giải quyết mâu thuẫn xảy ra tại huyện Mường Nhé (Điện Biên) cách đây không lâu là một ví dụ điển hình.

Trước đó cho rằng chị Giàng T.S. ở xã Nà Khoa, huyện Mường Nhé là "ma chò, ma chài" làm vợ con mình đau ốm, Thào A Hồ, 40 tuổi và Thào A Páo, 41 tuổi, trú cùng địa phương nửa đêm đã mang theo súng tự chế lẻn vào nhà chị S., bắn chết chị.

Trước những mối lo đi kèm với súng tự chế, súng kíp, thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Điện Biên, trong đó không thể không kể đến lực lượng Công an tỉnh đã triển khai hàng loạt các biện pháp nhằm vận động, thu hồi số vũ khí tự chế, góp phần làm giảm số vụ đau lòng có liên quan. Thống kê của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Điện Biên cho thấy, tính từ đầu năm 2012 đến nay, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng đã vận động thu hồi 190 khẩu súng săn tự chế; 36 nòng súng săn; 1 khẩu súng thể thao; 1 lựu đạn…

Đáng chú ý, trong thời gian này, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã vận chuyển 3.558 khẩu súng săn tự chế do nhân dân giao nộp về Thái Nguyên tiêu hủy đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Căn nguyên vì đâu số lượng súng tự chế, súng kíp thời gian qua được vận động thu hồi không ít như vậy? Thượng tá Nguyễn Văn Định cho hay, việc tranh thủ vai trò của các già làng, trưởng bản ở các xã vùng cao, giáp biên cũng như những người có uy tín trong dòng họ trong công tác vận động bà con không tàng trữ, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ cho chính quyền địa phương.

Phát động rộng rãi tinh thần tố giác người cố tình tàng trữ, sử dụng vũ khí vật liệu nổ trong quần chúng nhân dân. Chưa hết, để phát huy hiệu quả các đợt vận động, thu hồi, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh Điện Biên) bên cạnh việc phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường khám phá các đường dây chuyên buôn bán, vận chuyển súng tự chế, súng kíp, còn thường xuyên cắt cử tổ công tác xuống các bản làng căng pa nô, áp phích, dùng loa phát thanh tuyên truyền pháp luật có liên quan đến Nghị định, Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho người dân bản bằng tiếng địa phương...



Theo Trần Huy (CAND)