Ngăn chặn hỗn chiến, bắt 60 thanh niên chém thuê

Theo nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy, khoảng 21 giờ 30 ngày 24-3, cơ quan này phối hợp lực lượng hình sự đặc nhiệm (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang ngăn chặn một băng nhóm giang hồ đi trên ba xe ô tô có biểu hiện sắp hỗn chiến.

Vào thời điểm trên, trên tỉnh lộ 868 hướng từ xã Long Khánh ra quốc lộ 1A, Công an thị xã Cai Lậy cùng lực lượng đặc nhiệm phát hiện hai xe ô tô cùng loại 29 chỗ mang biển số 68B-003.54, 51B-149.55 và xe 64H-5910 (loại 16 chỗ) có dấu hiệu nghi vấn nên nổ súng bắn chỉ thiên, yêu cầu tài xế dừng xe. Riêng xe ô tô 64H-5910 thấy bị động đã quay đầu chạy thoát.





Các nghi can đang bị Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ. Ảnh: HOÀNG ANH

Qua kiểm tra hai xe trên, công an thu giữ nhiều hung khí đựng trong bao tải gồm dao tự chế, gậy ba khúc, rựa, tuýp sắt, roi điện... Khoảng 60 thanh niên ở lứa tuổi 20-30 có mặt trên hai xe đều bị tạm giữ để sàng lọc làm rõ. Đa số thanh niên ngụ thị trấn Cái Bè, trong đó có một số đối tượng xăm mình vằn vện, từng có tiền án, tiền sự.

Qua làm việc, hai tài xế xe khách khai là xe chạy dịch vụ, được thuê gấp nên không biết nhóm này tổ chức đi chém thuê.

Cũng qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận cầm đầu nhóm là B. “điên”, một trùm đá gà tại khu vực Cai Lậy - Cái Bè (hiện đã bỏ trốn).

Theo đó, B. “điên” được một nhân vật có “máu mặt” tại Cai Lậy thuê dẫn đàn em đi giải quyết ân oán với một đàn anh khác cũng ở Cai Lậy do tranh chấp trong làm ăn. Đêm 24-3, từ Cái Bè, nhóm B. “điên” thuê ba xe ô tô đến Cai Lậy đi tìm đối thủ thanh toán. Tuy nhiên, khi xe chạy đến gần trụ sở Công an thị xã Cai Lậy thì bị lực lượng công an đón lõng, vây bắt, các đối tượng đành phải tra tay vào còng.

Đến chiều 25-3, những người bị tạm giữ vẫn đang được lấy lời khai tại cơ quan công an. Người nhà khi hay tin con em mình tham gia hỗn chiến đã đến xin bảo lãnh.

Anh H., một người dân địa phương, bức xúc: “Tôi có thằng em, tưởng đâu nó nhậu nhẹt hay bị tai nạn nên suốt đêm qua cả nhà đã đến tất cả trạm xá, bệnh viện để tìm nhưng không thấy. Sáng nay nghe tin có vụ công an thị xã bắt nhóm đối tượng đi chém thuê nên tôi đến đây mới gặp được nó”.

Hiện PC45 Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục làm rõ và truy bắt các đối tượng liên quan còn lại để mở rộng điều tra, xử lý hành vi gây rối trật tự, tàng trữ hung khí trái phép của băng B. “điên”.