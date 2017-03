Ngăn chặn kịp thời một vụ phóng hỏa

Theo kết quả điều tra của Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q5, Tân đã có vợ con tại quê nhưng bỏ lên TPHCM, tạm trú tại nhà trọ ở tổ 5 đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, sống như vợ chồng với chị Huỳnh Thị Hồng L. (SN 1977, ngụ Q5). Ngày 26-2-2011, do mâu thuẫn nên chị L. dẫn hai con riêng bỏ về nhà mẹ ruột tại số 402A Hàm Tử, P5Q5. Để níu kéo tình cảm của chị L., Tân đã nhiều lần gọi điện thoại kêu chị L. quay về nhưng bị chị L. cự tuyệt.

22 giờ ngày 28-2, sau một chầu nhậu với bạn, Tân điều khiển xe gắn máy đến số nhà trên tìm chị L. thì gặp bà Nguyễn Thị Thu P. (mẹ chị L.) cho biết chị L. đã ngủ. Tân nhắn tin hăm dọa nếu chị L. không quay về sống chung thì hắn sẽ phóng hỏa đốt nhà cho mẹ con chị L. chết hết. Thấy chị L. không trả lời tin nhắn, Tân tức tốc chạy xe gắn máy đến chợ Hòa Bình mua một can nhựa loại 20 lít, sau đó đến cây xăng mua 300.000 đồng đựng vào can nhựa rồi chở về nhà chị L. Nhưng thấy trên đường còn đông người, y dừng lại chờ đợi. Đến 0 giờ 20 cùng ngày, Tân đã tạt xăng vào cửa căn nhà 402A Hàm Tử. Khi Tân đổ được 1/2 can xăng thì bị anh Phạm Văn Chạng, hành nghề chạy Honda ôm gần đó phát hiện, tri hô và giật can xăng trên tay y. Bị phát hiện, Tân bỏ chạy về nhà trọ trốn. Theo anh Chạng, ở thời điểm Tân đổ xăng trước cửa nhà chị L., trên tay y đang cầm một quẹt gas màu vàng và đã bật quẹt, nhưng do gió lớn nên quẹt không cháy.

Qua truy xét, công an Q5 đã tạm giữ Tân để làm rõ động cơ và hành vi của y.



Theo Q.H (CATP)