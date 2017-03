Ngăn chặn “súng iPhone” đe dọa an ninh hàng không

Loại súng phóng điện này có thể phóng ra dòng điện lên tới 650kV. Nguy hiểm hơn, súng có thể khởi động và sử dụng trong vòng 1 giây. Loại súng phóng điện này được rao bán trực tuyến trên Internet từ Công ty Yellow Jetket Company có trụ sở tại Mỹ.



Theo đó, qua trao đổi thông tin về nguy cơ đe dọa với hàng không dân dụng, Cục Hàng không nhận được thông tin hiện nay trên thị trường quốc tế đã xuất hiện một loại súng gây choáng (súng phóng điện) hình dạng như điện thoại iPhone.



Bởi vậy, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị trên, đặc biệt là bộ phận An ninh hàng không chú ý trong quá trình kiểm tra, soi chiếu và hỏi khách khi làm thủ tục nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn không để súng phóng điện trên lọt vào khu vực hạn chế, lên tàu bay gây mất trật tự an toàn chuyến bay và nguy hiểm cho hành khách.

Đại diện Cục Hàng không cho hay, ngành hàng không chưa phát hiện vụ việc nào liên quan đến sản phẩm này. Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam vẫn chỉ đạo tăng cường kiểm tra, ngăn chặn sớm.



Trên trang mạng giới thiệu sản phẩm này cho biết, ý tưởng về một iPhone case có khả năng giúp điện thoại tránh khỏi những nguy hại do va đập cũng như bảo vệ người dùng trước các vụ tấn công bất ngờ đến với Baton Rouge và đồng sự sau khi chính bản thân tác giả bị cướp mất chiếc điện thoại iPhone.



Theo đó, sản phẩm vừa là chiếc case (vỏ) chắc chắn cho điện thoại, vừa được trang bị một súng phóng điện với điện thế lên tới 650kV, đủ khả năng làm choáng bất kỳ kẻ tấn công nào.



Một viên pin gắn trong vỏ sẽ cấp năng lượng cho súng điện, sử dụng cáp sạc của điện thoại. Đồng thời theo thiết kế, case cũng có thể được sử dụng như một bộ sạc dự phòng, cung cấp thêm 20 giờ sử dụng.



Cũng trên trang mạng giới thiệu cho hay, do tính hợp pháp của việc sử dụng súng phóng điện, sản phẩm sẽ không được bán ra tại một số thị trường gồm một số bang của Mỹ, và vài quốc gia khác.





Theo Ngân Tuyền (An ninh thủ đô)