Ngăn chặn vụ “nói chuyện” bằng dao kiếm

Qua điều tra, đến rạng sáng 10-9, CAP Yên Phụ đã xác định được nơi ẩn náu của số đối tượng trên, đó là một túp lều tạm ngoài bãi sông Hồng. Bất ngờ ập vào kiểm tra, lực lượng công an phát hiện các đối tượng có hành vi tàng trữ: 1 quả lựu đạn, 13 dao bầu, 3 đao kiếm. Ngay sau đó, CAP Yên Phụ đã phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Tây Hồ, Ban chỉ huy Quân sự quận đưa số đối tượng trên về trụ sở cơ quan công an để làm rõ, đồng thời thu giữ an toàn quả lựu đạn.

Tại cơ quan công an, nhân thân 5 đối tượng bước đầu được làm rõ là: Trương Văn Nam (SN 1995), HKTT tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa; Phạm Văn Cường (1988), HKTT tại Ân Thi, Hưng Yên; Nguyễn Đức Mạnh (SN 1991), HKTT tại Vĩnh Phúc, Ba Đình; Nguyễn Văn Việt (SN 1989), HKTT tại Kim Động, Hưng Yên; Trần Tiến Đạt (SN 1922), HKTT tại Yên Hòa, Cầu Giấy. Trong số các đối tượng trên, Nguyễn Đức Mạnh bị mất một bàn tay do từng tham gia vào một vụ thanh toán nhau. Bước đầu, các đối tượng khai tàng trữ dao kiếm, vũ khí quân dụng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Vụ việc đang được CAP Yên Phụ và Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Tây Hồ điều tra làm rõ.

Theo Quang Tấn (ANTĐ)