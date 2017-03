Ngân hàng bị trộm 2,6 tỷ đồng bằng thẻ ATM

Huỳnh Ngọc Tâm (ngụ quận 6, TP.HCM) là người làm công cho một cửa hàng của bà HA trên đường Phan Văn Khỏe (phường 5, quận 6). Đầu tháng 11-2007, bà A. giao cho Tâm hai thẻ ATM (một của Ngân hàng Đông Á, một của Eximbank) để đi rút tiền giùm bà do bạn hàng chuyển qua.

Khi đến máy ATM của Techcombank, Tâm đưa thẻ ATM của Ngân hàng Đông Á vào rút tiền nhưng máy báo không thực hiện được giao dịch. Tâm chuyển sang thẻ ATM của Eximbank thì rút được tiền. Đặc biệt, Tâm phát hiện điều khác lạ là dù tài khoản trong thẻ ATM của Eximbank không còn tiền nhưng vẫn rút được tiền. Tâm phát sinh lòng tham, chỉ trả lại cho bà A. thẻ ATM của Ngân hàng Đông Á và giếm luôn thẻ ATM của Eximbank. Vì biết tài khoản của mình trong thẻ ATM của Eximbank không còn tiền nên bà A. cũng không quan tâm đến thẻ này.

Cứ thế, Tâm liên tục rút tiền qua thẻ ATM của Eximbank cấp cho bà A. nhiều lần trong hơn hai tháng (kể từ ngày 7-11-2007 đến 11-1-2008). Tính đến ngày bị phát hiện, Tâm đã thực hiện giao dịch trót lọt 1.315 lần, rút được tới hơn 2,6 tỷ đồng. Ngày 14-1-2008, khi Tâm tiếp tục rút tiền thì bị máy ATM của Techcombank nuốt thẻ. Ngân hàng này kiểm tra, phát hiện thẻ ATM của bà A. tài khoản không còn tiền nhưng rút được tiền tỷ qua máy ATM, liền báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của bà A. Bà A. thừa nhận có đưa cho Tâm thẻ ATM của Eximbank cấp cho bà. Tuy nhiên, bà không hề sử dụng số tiền mà Tâm rút từ thẻ này. Tâm khai nhận số tiền rút được Tâm đã mua một chiếc xe hơi, một chiếc xe máy, nhẫn kim cương, cho người khác vay...

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tâm, cơ quan điều tra thu giữ toàn bộ tài sản, chứng từ liên quan do thu nhập bất chính mà có. Trung tá Trương Văn Hòa, Đội trưởng Đội 8, Phòng PC14 Công an TP.HCM, cho biết đến ngày 16-2, đã thu hồi, chuyển trả cho Eximbank khoảng 2,2 tỷ đồng. Còn lại trên 400 triệu đồng Tâm đã tiêu xài hết, không có khả năng chi trả. Thượng tá Nguyễn Việt Dũng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM), khẳng định hành vi của Tâm có dấu hiệu phạm tội chiếm giữ trái phép tài sản. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xem xét xử lý hình sự đối với Tâm.