Ngân hàng đã xác định số tiền 2 thanh niên đã cướp

Sáng 6-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Trọng Thảo, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa, cho biết bước đầu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Khánh Hòa đã xác định số tiền bị cướp tại Phòng Giao dịch Ninh Hòa.

Tuy nhiên, do vụ cướp đang được điều tra nên hiện chưa công bố số tiền bị cướp.



Một tên cướp xông vào Phòng Giao dịch Ninh Hòa. Ảnh cắt từ clip

Cùng ngày, Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho hay nhiều lực lượng công an đang được huy động để truy xét, điều tra vụ cướp.

“Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động nhiều đơn vị, lực lượng tổ chức truy xét nhiều mũi. Cùng với khám nghiệm hiện trường, công an cũng đã truy xuất camera an ninh nhận dạng các nghi can”- Thượng tá Cường thông tin.





Cơ quan công an đã nhận dạng hai tên cướp. Ảnh cắt từ clip

Qua trích xuất các camera an ninh, bước đầu lực lượng công an đã nhận dạng được hai nghi can thực hiện vụ cướp tại Phòng Giao dịch Ninh Hòa của Vietcombank chi nhánh Khánh Hòa.

Theo đó, hai nghi can đều bịt kín mặt, có dáng gầy, cao hơn 1,6 m. Thanh niên xông vào phòng giao dịch dí súng cướp tiền đội mũ bảo hiểm đỏ, mặc áo khoác dài đến đầu gối, đi giày đế trắng. Khi vào phòng giao dịch, tên cướp này liên tục giương súng tự chế uy hiếp nhân viên ngân hàng, khách hàng đến giao dịch.

Thanh niên này dùng bao tải trắng loại 50 kg để đựng tiền cướp được. Thanh niên đi cũng mang theo súng, cùng dựng xe máy trước phòng giao dịch rồi liên tục ra vẻ hăm dọa xung quanh, làm nhiệm vụ cảnh giới.

Tên cướp này đội mũ bảo hiểm xám, mặc quần jeans xanh, áo khoác đen, đi giày có đế viền trắng. Khi đến cướp, hai thanh niên đi chiếc xe máy hiệu Dream khá cũ.





Lực lượng công an phong tỏa hiện trường để điều tra vụ cướp.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, lúc 10g15 ngày 5-9, có hai thanh niên đi xe máy đến dừng trước Phòng Giao dịch Ninh Hòa của Vietcombank Khánh Hòa trên đường 2 Tháng 4, thị xã Ninh Hòa.

Ngay khi vừa vào phòng giao dịch, một thanh niên dí súng khống chế các nhân viên ngân hàng, khách hàng rồi lấy tiền bỏ vào bao tải mang đi. Nhiều khách hàng hoảng loạn tháo chạy ra ngoài. Khi các nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động, một tên cướp bắn ngược vào phòng giao dịch nhưng không trúng gì. Ngay sau đó, hai tên cướp ôm tiền lên xe bỏ chạy.

Một số người cố đuổi theo nhưng không kịp.





Khẩu súng tự chế của nhóm cướp làm rơi tại hiện trường.

Khám nghiệm hiện trường, bước đầu lực lượng công an thu giữ một khẩu súng tự chế, một viên đạn dưới nền đất do tên cướp đánh rơi.

Theo một cán bộ của Phòng Giao dịch Ninh Hòa, khi xảy ra cướp trong phòng giao dịch có hơn 10 người cùng ba bảo vệ. Vụ cướp diễn ra chỉ trong vài phút và toàn bộ diễn tiến sự việc đã được camera an ninh ghi lại.