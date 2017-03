Ngang nhiên cướp giật mũ bảo hiểm giữa phố

Thủ đoạn của những tên cướp là hai tên đi xe máy, một tên nổ máy chờ sẵn, tên còn lại lân la đến các hàng quán, khu vực đông người chờ cơ hội để trộm, cướp MBH rồi chạy ra xe tẩu thoát. Phần lớn nạn nhân thường là phụ nữ đi đường, hoặc người dân treo MBH vào xe ở khu vực chợ, cửa hàng, quán cà phê... Trước đây, trộm chỉ cắt quai mũ móc trong cốp xe, nhưng hiện nay thủ đoạn của chúng còn táo tợn hơn là cắt quai, giật mũ của người đi đường khi đang dừng đèn đỏ.

Trường hợp chị Mai Thị Thúy, khi vừa xuống xe tại quán ăn trên đường Lý Thường Kiệt – TP. Buôn Ma Thuột, chị bị hai tên cướp liều lĩnh giật chiếc MBH mới mua đang cầm trên tay. Vì bất ngờ và quá sợ hãi nên chị không kêu được tiếng nào, khi người trong quán đuổi theo thì bọn chúng đã nhanh chân tẩu thoát.

Theo tìm hiểu, những tên này chỉ lấy loại mũ hiệu “Nón sơn” đem đi thay dây đeo và bán lại tại chợ đêm đường Nơ Trang Lơng hoặc các cửa hàng chuyên bán MBH với giá khoảng 100.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, do giá trị bị mất không lớn, những nạn nhân thường không trình báo công an, nên các đối tượng cướp giật vẫn có “đất” để hoạt động.

Trước tình trạng cướp giật MBH trên địa bàn ngày càng gia tăng, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã vào cuộc điều tra truy bắt các đối tượng phạm tội và mới đây, đã bắt được hai đối tượng chuyên trộm MBH của người dân trên đường phố là Hà Hòa Hiền (SN 1982) và Đỗ Ngọc Ánh (SN 1981), đều trú tại xã Hòa Thắng (TP. Buôn Ma Thuột). Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, người đi đường nên đề cao cảnh giác đối với hành vi trộm cướp MBH và tự bảo vệ tài sản của mình; đồng thời, khi không may bị trộm thì nên báo cho cơ quan công an để điều tra, xử lý.