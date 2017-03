Ngang nhiên cướp hàng ngàn lít dầu trên sông

Tại cơ quan CSĐT, 5 đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi “cưỡng đoạt tài sản” từ hơn 3 năm nay.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Công an Q.Thủ Đức



Băng nhóm này có 11 tên do tên Bùi Quang Hoàng (tự Dãnh, SN 1966, ngụ ấp Cầu Cống, KP.4, P.An Khánh, Q.2) cầm đầu. Khi các tàu chở dầu vào nhà máy trở ra, tên Lâm điều khiển ghe máy cùng đồng bọn áp sát, lên tàu mang theo 10 can nhựa (loại 30 lít) ngang nhiên vào khoang chứa dầu múc đổ vào can.

Nếu có ai chống cự thì chúng sẽ đe dọa, đập phá tàu nên không ai dám chống lại. Tên Dãnh còn ra “điều kiện” phải chừa sẵn lại cho chúng từ 4-8 can dầu DO thì sẽ được qua.



Bọn chúng bán dầu cho Nguyễn Thị Tuyết (SN 1956, ngụ KP.8, Trường Thọ, Thủ Đức) với giá 340.000đ/can (loại 30 lít). Mỗi tên đàn em được chia từ từ 200.000 -300.000 đồng.



Tại cơ quan công an thu giữ 5 can nhựa (loại 30 lít/can), trong đó có 4 can chứa đầy dầu DO; 1 ghe gỗ dài 4 mét, ngang 1m có gắn máy đuôi tôm, trên ghe còn có 26 can nhựa không.





Hiện các tên liên quan như Hoàng, Hiển, Minh, Sang, Còn, Mèo đã bỏ trốn và đang bị lực lượng công an truy bắt.



Ai là nạn nhân của băng nhóm trên đến cơ quan CSĐT công an Q.Thủ Đức trình báo hoặc điện thoại gặp điều tra viên Vũ Hồng Dũng 0906.921.234.