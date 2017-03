Không những thế, tối 25-9, bị hàng xóm sang nhà phản ánh chuyện chó mèo “ị” bậy, thay vì ghi nhận sự góp ý, vợ chồng chủ nhà cùng con trai lại lao ra đánh hội đồng người hàng xóm và bỏ mặc nạn nhân.

Chị Thanh được hàng xóm chăm sóc sau khi bị đánh hội đồng

Người bị hành hung là chị Lê Thị Thanh, ngụ 26/19/41/5. Khi chúng tôi nhận được tin báo và có mặt tại hiện trường thì chị Thanh đã bị bà Lê Thị Hòa, chủ nhà số 26/19/44/9 cùng chồng và con trai đánh hội đồng nằm bất động trên nền nhà, toàn thân tím tái đang được những người hàng xóm chăm sóc. Cháu Phan Thị Thu Thắm, con gái chị Thanh, 14 tuổi, khóc lóc sợ hãi lo mẹ sẽ bị đánh tiếp.

Sau khi định thần, em Thắm kể lại sự việc: Khoảng 18 giờ cùng ngày, bức xúc vì những đống phân chó trước nhà, chị Thanh sang góp ý, đề nghị bà Hòa phải có trách nhiệm trong việc nuôi súc vật, không được để chúng tiếp tục phóng uế bừa bãi thì bà này lớn tiếng thách thức. Hai bên lời qua tiếng lại và chỉ sau vài câu nói, chị Thanh đã bị vợ chồng bà Hòa cùng con trai tên Tùng lao vào đánh đập không thương tiếc.

Sau khi đánh người, vợ chồng bà Hòa bỏ mặc nạn nhân, tiếp tục lớn tiếng thách thức. Quá bất bình, những người hàng xóm đã gọi điện báo Công an phường An Lạc và Ban điều hành khu phố 5. Khi lực lượng chức năng xuống hiện trường mời lên công an phường làm việc, bà Hòa lớn tiếng chửi bới, nhục mạ người bị hại và tỏ ý chống đối. Trước sự kiên quyết của lực lượng chức năng, sau đó bà này mới chấp hành yêu cầu đến công an phường tường trình sự việc. Ngay sau đó, chị Thanh đã được lực lượng dân phòng đưa đi cấp cứu.

Tình trạng nuôi chó, mèo thả rông cả một thời gian dài gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho những người xung quanh của vợ chồng bà Lê Thị Hòa, dù đã được hàng xóm nhiều lần góp ý nhưng không tiếp thu, sau đó còn ngang nhiên đánh người, bỏ mặc nạn nhân trong cơn nguy kịch là hành vi không thể chấp nhận. Người dân KP5, P. An Lạc, Q. Bình Tân đang rất bức xúc và mong những hành vi nói trên phải được xử lý nghiêm khắc để có tác dụng răn đe, giáo dục.



(Theo CATP)