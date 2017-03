Ngành tòa án TP.HCM: Trong năm chỉ có một vụ án oan

Từ tháng 12-2007 đến nay, TAND TP đã thụ lý hơn 41.400 vụ (tăng gần 2.600 vụ so với cùng kỳ năm ngoái), giải quyết được hơn 31.700 vụ (76,6%), còn lại khoảng 9.670 vụ. Trong khi các loại án hình sự, dân sự... chỉ tăng từ 100 đến 400 vụ thì án hôn nhân gia đình tăng hơn 2.400 vụ nhưng tỷ lệ giải quyết rất cao (khoảng 83%). Hầu hết án quá hạn (nhiều nhất là dân sự - 460 vụ) đều có lý do khách quan từ phía các đương sự hoặc các cơ quan bổ trợ tư pháp; số vụ quá hạn do lỗi chủ quan của thẩm phán rất ít.

Việc tăng thẩm quyền xét xử cho quận, huyện được ngành tòa án TP đánh giá là rất có hiệu quả; án giải quyết kịp thời, quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra nhanh hơn. Tuy nhiên, một số thẩm phán còn chưa quen nên gặp lúng túng nhưng đã được nhắc nhở, rút kinh nghiệm.

Về tình hình giải quyết án tham nhũng, TAND TP cho biết trong năm đã thụ lý bốn vụ (vụ hối lộ mua cúp vô địch Sông Lam Nghệ An, vụ mua thiết bị y tế Yteco, vụ Đài phát thanh Quán Tre...) nhưng chưa xử được vụ nào, có vụ phải trả hồ sơ nhiều lần hoặc đình chỉ vì chưa đủ chứng cứ.

Về cơ sở vật chất, hiện vẫn còn bảy quận, huyện chưa có mặt bằng xây mới hoặc nâng cấp (Bình Chánh, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, quận 10, quận 5). Dù đã tận dụng hết tầng hầm nhưng trụ sở TAND TP vẫn rất chật hẹp, nhiều thẩm phán mới bổ nhiệm không có bàn làm việc, 3/4 thẩm phán thiếu máy tính.

Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Chín - Trưởng ban Pháp chế HĐND TP đã ghi nhận những nỗ lực tích cực của ngành tòa án TP. Đặc biệt, ông Chín đánh giá cao hiệu quả của công tác xét xử lưu động mà ngành tòa án TP đã triển khai thời gian qua.