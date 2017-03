Ngành y tế lấy mẫu nước đi xét nghiệm

Hôm qua (13-4), bất chấp trời nắng như đổ lửa, hàng ngàn người dân vẫn nối đuôi nhau lũ lượt kéo về giếng nước gần miếu ông Hổ ở thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang để xin nước chữa bệnh theo lời đồn. Lợi dụng lòng tin của người dân, hàng chục tay xe ôm ra sức tiếp thị về “nước thánh”. Người muốn vào “giếng thánh” phải mất 10-15 ngàn đồng tiền xe ôm hoặc tiền dẫn đường.

Bên dưới sông, hàng chục chiếc thuyền máy từ khắp nơi chạy về đậu ở mé sông mang theo can đựng nước để múc nước. Ngay phía trên bờ, cách giếng nước này khoảng 20 m là miếu hoang của dân làng Trường Định khói hương nghi ngút, hàng trăm người quỳ lạy, thắp hương khấn vái cầu xin trước khi chen chân xin nước. Ngay sát giếng nước, hàng chục hàng quán bán can nhựa, hương và cả thức ăn cho những người chầu trực. Hơn chục chiến sĩ dân quân của xã cũng có mặt tại hiện trường để bảo vệ an ninh cho khu vực giếng nước, tránh tình trạng xâu xé, hoảng loạn xảy ra.

“Người dân địa phương và chính quyền thôn không thể ngăn chặn việc người dân tứ xứ về đây xin nước. Chúng tôi cũng không bán nước với giá 25-30 ngàn đồng một can năm lít như báo chí đã nêu” - ông Trương Thu, Phó Bí thư thôn Trường Định, cho biết.

Chiều qua, bác sĩ Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết Trung tâm Y tế dự phòng và Thanh tra y tế TP đã cử người lên lấy mẫu nước tại giếng này về phân tích và xét nghiệm. Kết quả phân tích nguồn nước sẽ có trong một vài ngày tới. “Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ kiến nghị cho chính quyền quyết định cho dân tiếp tục sử dụng nguồn nước này hay không” - bác sĩ Chiến nói.

Ông Huỳnh Minh Nhơn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, cho biết chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng an ninh nhằm đảm bảo không xảy ra nhiều việc phức tạp tại khu vực này. Kể từ hôm nay (14-4), những người lạ vào khu vực này sẽ bị cấm đi lại nếu không có lý do chính đáng.