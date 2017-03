‘Ngáo đá’ cầm dao chém người liên tiếp

Theo điều tra ban đầu, vào chiều cùng ngày công an phường Bình Hòa (thị xã Thuận An) tuần tra đến khu dân cư khu phố Đồng An 3 thì thấy người dân cầm gậy gộc đuổi theo Giáp. Lúc này, trên tay Giáp đang lăm lăm con dao dính máu. Sau hơn 15 phút truy đuổi, lực lượng Công an đã vây bắt được Giáp cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Giáp khai nhận vừa dùng hàng đá xong thì lái xe máy tông vào chiếc võng một thanh niên tên Cường đang ngồi uống nước ở quán cà phê. Thấy vậy, vợ anh Cường là chị Trâm liền chạy ra thì bị Giáp chạy vào phòng trọ gần đó lấy dao đến kề sát cổ đòi giết. Anh Cường chạy đến thì bị Giáp dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân bị thương tích.

Sau đó, Giáp lên xe chạy trốn thì xảy ra va quẹt với xe anh Đèo. Tức giận, Giáp liền rút dao chém tiếp anh Đèo gây thương tích. Khi Giáp định bỏ đi thì bị người dân truy đuổi cùng công an bắt giữ.