'Ngáo đá' châm lửa đốt nhà, dí dao vào cổ con trai dọa giết

Sau vụ cháy, 3 xe máy bị thiêu rụi (Ảnh: Tuổi trẻ) Sau vụ cháy, 3 xe máy bị thiêu rụi (Ảnh: Tuổi trẻ)

Theo cơ quan công an huyện An Lão, nguyên nhân là do Nguyễn Văn Nguyên (26 tuổi, con trai chủ nhà) nghiện ma túy, trong lúc dùng “ngáo đá” đã không làm chủ được bản thân phóng hỏa đốt nhà, đồng thời còn dí dao vào cổ chính đứa con trai nhỏ của y dọa giết.

Từ cửa hông ngôi nhà, Nguyên với bộ dạng thất thần, một tay cầm con dao găm khua múa đe dọa mọi người, tay kia ôm chặt đứa con trai Nguyễn Văn Kiệt (6 tuổi) chạy sang lô đất trống bên cạnh la hét.

Trước tình huống nguy hiểm, người dân tìm cách khuyên can, kêu gọi Nguyên thả cháu bé ra nhưng không thành. Khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng công an huyên An Lão có mặt, Nguyên càng hung dữ hơn, dọa sẽ giết chết cháu Kiệt nếu ai đó dám dập lửa và bắt hắn.

Sau ít phút khống chế đứa con của mình rời khỏi nhà, Nguyên hướng về núi Voi hơn 100m rồi bất ngờ thả cháu Kiệt ra. Lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng khống chế Nguyên đưa về trụ sở công an huyện An Lão.

Vụ việc khiến ngôi nhà của bà Thanh bị thiêu rụi cùng 3 xe máy và nhiều vật dụng trong nhà./.