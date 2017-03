“Ngáo đá” đập phá văn phòng bến xe khách Hoàng Long

Trước đây Dân từng làm phụ xe cho hãng xe khách Hoàng Long nhưng nghiện ma túy nên bị cho nghỉ việc.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 16-8, sau khi “đập đá” Dân đến Bến xe Hoàng Long (số 44 QL13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) nhưng bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Tuy nhiên, lợi dụng bảo vệ vừa quay đi, Dân cởi quần áo, mặc quần đùi trên người rồi leo lên tầng hai của văn phòng bến xe và trốn trong bồn nước.

Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, anh Lương Nhật Tuấn (thanh tra của bến xe) phát hiện Dân đang chui trong bồn nước nên anh yêu cầu Dân đi ra khỏi bến xe. Tuy nhiên, Dân lớn tiếng chửi bới anh Tuấn cùng những nhân viên của bến xe rồi dùng chân đạp và cầm cây sắt đập phá làm hư hỏng toàn bộ la phông cùng các thiết bị gắn trên trần nhà của bến xe.

Nhận được tin báo, công an phường đến nơi phối hợp cùng lực lượng cứu hộ của cảnh sát PCCC thuyết phục, vận động để đưa Dân xuống đất nhưng đối tượng này vẫn tiếp tục đập phá. Đến khoảng 3 giờ sáng 17-8, do đã đuối sức nên Dân bị trượt chân ngã từ trần xuống nền nhà và bị công an bắt giữ tại hiện trường.

H.TUYẾT