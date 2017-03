Ngáo đá, thanh niên “quậy” tung phố vì tưởng mình là khỉ

Sự việc xảy ra khoảng 16 giờ 30 chiều nay (6-6), tại khu vực phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường đã “quậy” tung khu phố với những hành động hết sức kỳ quặc. Theo đó, người này bất ngờ cởi phăng áo, vừa chạy vừa hú hét dọc các con phố trong khu dân cư thuộc phường Bồ Đề.

Một số nhân chứng cho biết vừa chạy nam thanh niên vừa thè lưỡi trêu người già, trẻ con rồi liên tục lảm nhảm cười nói.

Sau một hồi “quậy” trong ngõ, thanh niên trên bắt đầu lao ra đường Nguyễn Văn Cừ đoạn gần cầu Chương Dương, liên tục chạy từ bên này sang bên kia đường rồi bắt chước dáng điệu của khỉ. Hành động của nam thanh niên cũng khiến nhiều người đi qua khu vực phải thắng gấp.



Nam thanh niên bị lực lượng công an khống chế tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ.

Trước tình trạng trên, người dân đã trình báo sự việc với lực lượng chức năng sở tại. Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát 113 (Công an quận Long Biên), Đội CSGT số 5 (Công an TP Hà Nội) và Công an phường Bồ Đề đã có mặt để khống chế thanh niên trên.

Phải đến khi bị còng tay bằng khóa số 8, nam thanh niên mới chịu nằm im, liên tục nghiến răng.

Sau một hồi bị khống chế và khi tỉnh lại, nam thanh niên trên cho biết tên là T. (quê Thanh Hóa), do vừa sử dụng ma túy đá nên có những biểu hiện như trên. Nam thanh niên này cũng đồng ý để tổ công tác đưa vào bệnh viện gần đó.



Sau khi tỉnh lại, T. cho biết vừa sử dụng ma túy đá nên "phê".