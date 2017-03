Ngáo đá, thanh niên ‘trần như nhộng’ nhảy… từ tầng 5 xuống đất

Nam thanh niên đang làm “xiếc” ở tầng 5 khu tập thể 5 tầng, phường An Dương, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Nam thanh niên được xác định danh tính tên Hải, 26 tuổi. Sau khi làm náo loạn khu dân cư ở nhà tập thể 5 tầng, đường Tôn Đức Thắng đã leo một mạch lên tầng 5, đập vỡ một ô cửa bằng bê tông. Sau đó, thanh niên này leo lên tầng thượng rồi liên tục “làm xiếc” đánh đu trên các lan can, đường ống nước của khu nhà.

Người dân trên khu nhà vô cùng hoảng sợ, nhiều người đóng chặt cửa không dám ra ngoài vì người này có nhiều biểu hiện nguy hiểm, tay nắm con dao, liên tục đe dọa mọi người.

Ngay sau đó lực lượng công an phường An Dương, cảnh sát 113 và lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do thanh niên có hung khí và liên tục di chuyển qua lại giữa các lan can ở trên cao nên lực lượng chức năng khó tiếp cận khống chế.

Đến 7h30 thì thanh niên này tự rơi xuống tấm bạt mà lực lượng PCCC đã chăng sẵn và được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc đang được công an phường An Dương báo cáo lên công an quận Lê Chân để làm rõ.