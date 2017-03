Ngạt khí do máy phát điện: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Ngày 19-9, ông Nguyễn Xuân Vỵ, Trưởng Công an xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội), cho biết có thêm một nạn nhân đã tử vong trong vụ ngạt khí máy phát điện xảy ra trên địa bàn vào ngày 17-9 vừa qua.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 45 chiều qua (18-9), nạn nhân Trần Văn Sáng (18 tuổi, quê Nghệ An) dù được các bác sĩ tại BV Đa khoa Đức Giang nỗ lực cứu chữa nhưng đã không qua khỏi.

Vị trưởng công an xã cho hay do bị ngạt khí quá nặng, sức khỏe Sáng ngày càng nguy kịch kể từ thời điểm nhập viện. Đến 21 giờ cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể Sáng về quê để làm thủ tục an táng.

Về phía hai nạn nhân còn lại, hiện tại sức khỏe của cả hai vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Trong đó, một nạn nhân đã được chuyển lên BV Bạch Mai để điều trị.



Khoa Hồi sức - Chống độc của BV Đa khoa Đức Giang, nơi các nạn nhân được đưa vào cấp cứu.

Trước đó, như đã thông tin, khoảng 6 giờ sáng 17-9, tại khu vực xóm 3, xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) xảy ra một vụ ngạt khí vô cùng nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện cả sáu công nhân trong một căn nhà bất tỉnh. Ngay lập tức các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Đức Giang, tuy nhiên ba trong sáu nạn nhân đã tử vong trong quá trình cấp cứu.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thị Vui (43 tuổi, trú Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh), Bùi Văn Giáp (22 tuổi) cùng em trai là Bùi Văn Hoàng (16 tuổi, cùng trú Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An).

Ba nạn nhân còn lại là Lưu Thị Nhung (16 tuổi), Đậu Thị Hằng (19 tuổi) và Trần Văn Sáng (18 tuổi), đều được cấp cứu tại BV Đa khoa Đức Giang.

Được biết sáu nạn nhân đều là công nhân làm thuê cho một cửa hàng quần áo tại chợ vải Ninh Hiệp. Đêm 16-9, trên địa bàn xã Ninh Hiệp mất điện nên những công nhân này đã dùng máy nổ phát điện để ngủ.

Đến sáng nay, không thấy công nhân ra cửa hàng làm việc như ngày thường, chủ cửa hàng đã vào tìm thì tá hỏa phát hiện sáu người đang bất tỉnh.