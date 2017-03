Ngạt khí độc, 3 người trong cùng gia đình thương vong

Ngày 6/9, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết, đã làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng. Đến nay gia đình đã nhận thi thể các nạn nhân để tổ chức an tang.



Bước đầu xác định 2 nạn nhân tử vong là Trần Cát Tường (SN 1980) và Huỳnh Văn Ngoan (SN 1983). Còn nạn nhân bị thương nặng, đang cấp cứu là chị Trần Thị Lệ Chi (SN 1980, là vợ anh Tường. Cả 3 nạn nhân đều cư ngụ ở địa phương, làm việc tại cơ sở sản xuất thạch dừa ở xã Hữu Định, huyện Châu Thành.



Theo thông tin ban đầu từ Công an huyện Châu Thanh, lúc 19h15 đêm 3/9, anh Huỳnh Văn Ngoan chui xuống hồ chứa nước thải của cơ sở thông qua lỗ thông hơi để làm vệ sinh. Tuy nhiên xuống dưới hố, anh Ngoan bị ngất xỉu.



Anh Tường phát hiện em vợ lâm nạn nên đã chui xuống hố chứa chất thải để kéo anh Ngoan lên. Vừa chui xuống anh Tường cũng ngất theo.



Chị Chi có mặt gần hiện trường vội tìm cách kéo chồng và em lên nhưng cũng lâm nạn. Sau đó các công nhân ở cơ sở sản xuất đã đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu; tuy nhiên anh Tường, anh Ngoan đã tử vong.... Riêng chị Chi thoát chết và đang cấp cứu ở bệnh viện địa phương.



Bước đầu, cơ quan công an nhận định, 3 nạn nhân trên đã bị ngạt khí độc dưới hố chứa nước thải. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.





Theo Phúc Trinh (ANTĐ)