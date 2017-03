Ngày 30/6 xét xử vụ Vũ trường New Century

Hơn 6 tháng từ ngày nhận cáo trạng truy tố 8 bị can, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm vừa có quyết định đưa vụ Vũ trường New Century ra xét xử vào ngày 30/6 tới. Ông chủ vũ trường Nguyễn Đại Dương đối mặt với tội danh kinh doanh trái phép. * Vụ vũ trường New Century: Đề nghị truy tố giám đốc vũ trường và 8 bị can

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, 8 bị cáo chia thành 3 nhóm tội: Nhóm khách tới vũ trường gồm 5 bị cáo Trần Thị Thanh, Lê Anh Tuấn, Trương Thị Thu Hiền, Đào Phương Trí, Nguyễn Tuấn Trung bị cáo buộc phạm tội “mua bán trái phép chất ma tuý”, 2 bị cáo khác Lê Quốc Vượng, Lê Thị Kim Anh có hành vi ít nghiêm trọng hơn bị buộc tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Riêng bị cáo quản lý vũ trường - Giám đốc Nguyễn Đại Dương - bị truy tố về tội “kinh doanh trái phép”. Nguyễn Đại Dương cùng kế toán trưởng Phùng Lam Sơn trước đó đã được VKSND quận Hoàn Kiếm đình chỉ tội “chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý”. Cơ quan công tố cho rằng, sau vụ đột kích New Century của Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C17 - Bộ Công an) đêm 27 rạng sáng 28/4/2007 có 30 đối tượng khai nhận sử dụng ma tuý trong vũ trường nhưng các nhân viên bảo vệ, giám sát, phục vụ không phát hiện, bắt giữ được ai, không báo cáo cho Dương và Sơn. Còn với hành vi kinh doanh rượu trái phép, cơ quan công tố cáo buộc trong thời gian từ tháng 9/2005 đến ngày phá án, Dương đã tổ chức cho nhân viên vũ trường kinh doanh trái phép tổng số 2.496 chai rượu ngoại với doanh thu gần 3 tỷ đồng. VKS áp khoản 2, Điều 159 - BLHS, khung hình phạt từ 3 tháng đến 2 năm tù với tình tiết hàng phạm pháp có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên. Như vậy, hơn 2 năm từ khi xảy ra vụ án “khủng” tại vũ trường New Century (số 10 Tràng Thi, Hà Nội) đến nay các quan điểm, chứng lý buộc tội của các cơ quan tố tụng đã “rơi vãi” khá nhiều. Tính chất nghiêm trọng của vụ án về một tụ điểm ăn chơi, một trung tâm ma tuý được tổ chức, điều hành bài bản để “hút” khách Thủ đô chỉ còn lại là một nhóm đối tượng mua bán, sử dụng nhỏ lẻ. Dự kiến phiên toà sẽ diễn ra trong 2 ngày 30/6 và 1/7 (thứ 3, 4 tuần tới). Theo P. Thảo (Dân trí)