Ngày sụp đổ đế chế giang hồ "tam giác đen" của tướng cướp Mười Thu

Mánh lới ma mãnh của ông trùm Mười Thu

Để trở thành doanh nhân không hoàn toàn đơn giản bởi cảnh đâm thuê, chém mướn, thanh toán để kiếm tiền giữa các băng nhóm rất dễ suy vong và bị cảnh sát “sờ gáy”. Vì thế một mặt, Mười Thu náu mình quy ẩn, mặt khác ngấm ngầm chỉ đạo đàn em từ xa thực hiện theo chiến lược làm ăn mới.

Bài học nhớ đời của ông trùm keo kiệt này ngay khi bị chém lần thứ hai là không nên quá tham lam để “gây thù chuốc oán” mà mang họa vào thân, bởi “tránh được một lúc không tránh được cả đời”, hơn nữa lúc này hắn đã tích cóp được số tài sản khổng lồ nên ngay khi vào lại Sài Gòn, Mười Thu “khua chiêng thu quân” thu hẹp địa bàn và tinh giảm lĩnh vực hoạt động.

Dù lúc cần vẫn nhận những “hợp đồng” từ “liên minh”, vẫn nhận các hợp đồng đâm thuê chém mướn nhưng Mười Thu chỉ bó gọn trong địa phận Dĩ An, Thủ Đức. Đó cũng chỉ là lĩnh vực phụ giúp đàn em có công ăn việc làm và rèn luyện bản lĩnh giang hồ, vì công việc Mười Thu đang chuyên tâm tới là làm môi giới, cò bất động sản. Theo tính toán của y, đây là lĩnh vực ngoài bản lĩnh giang hồ còn phải có chút “chất xám” và mối quan hệ rộng rãi.

Chân dung ông trùm xã hội đen Mười Thu

Điểm mặt các anh chị vùng “giáp ranh”, chỉ có hắn là lĩnh hội đủ những tố chất trên nên khả năng phải phân chia địa bàn là rất hiếm, như vậy hắn vừa tránh được kẻ thù lại vừa giành được miếng bánh lớn dễ dàng và trọn vẹn.

Từ đây hắn lui về chỉ đạo để đàn em ra mặt ít khi lộ diện, thi thoảng lắm mới lái xe đi thị sát tình hình. Đây không chỉ là cách hắn tự đánh bóng để giấu thân phận ông trùm của mình mà còn là cách hắn tự bảo vệ trước vô vàn kẻ thù, đặc biệt là băng nhóm kẻ thù số một Lê Văn Phi ( tức Phi “đen”, trú tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức).

Dù vậy thủ đoạn kiếm tiền của hắn vẫn làm theo cách giang hồ; sau khi tăm tia được miếng đất như ý hắn liền đến mua nhưng ép gia chủ bán với giá bèo, nếu khổ chủ không bán cũng không sao nhưng "đố đứa nào dám xía vào mua" mảnh đất y đã chọn.

Không ít kẻ vì không biết vô tình “vuốt phải râu hùm”, nhẹ thì bị đám đầu gấu dọa xin “tý huyết”, phạt mấy triệu cảnh cáo, nặng thì bị “tặng” mấy nhát dao làm kỷ niệm, nên tất cả chủ đất đã rơi vào tầm ngắm của đại ca Mười đều phải đồng ý cái giá ông trùm mặc định.

Cách thứ hai kiếm tiền dễ không kém là đi lừa đất. Rất nhiều mảnh đất Mười Thu biết rõ nằm trong khu quy hoạch nhưng hắn vẫn cố tình mua vì giá rẻ, sau đó phân lô rồi cho đàn em đi “cò” quảng cáo bao sang sổ 100 phần trăm, nếu “không có sổ đỏ không lấy tiền”.

Nhiều khách hàng vì tin lời “cò” không cần tìm hiểu đã bỏ tiền ra mua đất. Khi sự thật được phơi bày, gia chủ nào dám đến đòi lại số tiền trên đám “cò” đất hiện nguyên hình là những tay đầu gấu tay lăm lăm mã tấu ngồi tiếp chuyện khiến ai nấy đều phải “bỏ của chạy lấy người”.

Không ít kẻ quá tiếc của làm liều cho rõ trắng đen thì bị nhóm “cò” đất này dần cho thâm tím mình mẩy. Ngoài ra dưới sự chỉ đạo của ông trùm, băng đảng này còn đi đòi nợ đất thuê cho các doanh nghiệp làm ăn bất lương trên địa phận “tam giác đen” Sài Gòn - Bình Dương - Đồng Nai.

Với sự tàn ác này, dù chỉ chuyên một lĩnh vực nhưng trong thời gian ngắn, Mười Thu có nhiều nhà, là chủ của một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở địa bàn phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Ngoài ra, hắn còn có khối tài sản kếch sù gồm một biệt thự ở Lái Thiêu (Thuận An, Bình Dương) vô số nhà lầu và đất đai rải rác khắp khu vực Dĩ An, Thủ Đức, có cửa hàng vật liệu xây dựng…

Khi đã có tiền, và tránh bị lộ diện, Mười Thu thay đổi hẳn phong cách sống, gu ăn mặc. Từ một kẻ bặm trợn, hắn bỗng trở thành một doanh nhân thành đạt, đi xế hộp thắt cà vạt, giày tây bóng loáng.

Mỗi khi hắn đến đâu, nếu ai đó mới tiếp xúc, nhìn vẻ hào nhoáng bên ngoài thì cứ ngỡ đó là một con người tri thức. Nhưng khoác sau tấm áo doanh nhân thành đạt là bộ mặt đội lốt quỷ của ông trùm giang hồ.

Ngày tàn của ông trùm

Dù được gắn với cái mác là một doanh nhân thành đạt, nắm trong tay quyền sinh, quyền sát nhưng trong mắt của Mười Thu, cái gai lớn nhất lúc này lại chính là Phi "đen", một đối tượng cộm cán, từng nằm dưới trướng của mình, nay đã thành mối hiểm nguy, trực tiếp tranh giành địa bàn làm ăn.

Đặc biệt, có lần Mười Thu căm hận khi phải nhẫn nhịn quỳ gối van xin đàn em Phi "đen" trước mặt bao nhiêu người khiến hắn nuốt không trôi cục tức nên hạ quyết tâm trả thù bằng mọi giá.

Để chiếm thế thượng phong, đầu năm 2011, Mười Thu huy động lực lượng kéo thẳng tới lãnh địa của Phi “đen” với quyết tâm loại bằng được kẻ dám coi thường mình nhưng Phi ”đen” cũng đủ thông minh để biết nếu đấu tay đôi sẽ nắm chắc phần thua nên khôn khéo thực hiện chiêu “vườn không nhà trống” để bảo toàn lực lượng.

Không hạ gục được Phi, Mười Thu như “ngồi trên đống lửa” vì vậy khi được Phi hẹn quyết đấu vào đêm 22/9/2011 tại sân nhà, hắn không chút nghi ngờ tập hợp ngay lực lượng quyết một phen sống mái. Hắn bố trí gần 30 đàn em có “thâm niên chiến đấu” trang bị đầy đủ dao nhọn mã tấu, tuýp sắt, súng hoa cải, súng hơi, súng ngắn… phục kích quanh con hẻm đi vào “lãnh địa” sẵn sàng “ăn tươi nuốt sống” kẻ vong ân.

Tất nhiên Phi “đen” không phải là kẻ dại, khi quan sát thấy Mười Thu “cắn câu”, một mặt hắn vẫn “nghi binh” tránh bị nghi ngờ, mặt khác cho người mật báo lên Cơ quan công an ngày giờ trận huyết chiến nhằm “nhờ gió bẻ măng”. Đúng như dự đoán của Phi, Mười không chút nghi ngờ, sau khi “bài binh bố trận” kỹ lưỡng, Mười Thu ung dung ngồi chờ Phi đến nộp mạng.

Một số vũ khí nóng của băng nhóm Mười Thu bị tịch thu

Tuy nhiên khi bên Mười đã vào vị trí chiến đấu thì vào lúc 19h30, trước giờ thách đấu một tiếng, hơn 50 chiến sĩ công an và Cảnh sát 113 bất ngờ ập xuống khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An. Vừa thấy bóng dáng công an, Mười Thu ra lệnh cho đàn em ném hàng vào bụi rậm để thoát thân song tất cả đã quá muộn. Lực lượng công an đã chốt chặn tất cả các lối ra, bắt gọn gần như toàn bộ băng nhóm số một Mười Thu. Không kịp trốn chạy, doanh nhân Mười Thu đành phải tra tay vào còng.

Chỉ trong một đêm băng nhóm Mười Thu gần như bị tiêu diệt gọn, không ai có thể ngờ băng đảng có tiếng nhất nhì khu vực giáp ranh lại dễ dàng sa lưới đến thế, càng không thể ngờ một kẻ ma mãnh như hắn lại để một tên đệ tử “vắt mũi chưa sạch” cho vào tròng.

Công an thị xã Dĩ An đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Trọng Mười (Mười Thu) và đồng bọn, về các tội danh “giết người”, “gây rối trật tự công cộng” “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và chờ ngày đưa ra xét xử.

Theo Infonet