Ngày tàn của Bi “đàn bà”

Trong khi các đàn em lần lượt sa lưới, Bi “đàn bà” với “kinh nghiệm” hai tiền án vẫn nhởn nhơ như thể “chẳng liên quan gì đến mình”. Ngày 19-9-2012, Công an huyện Diên Khánh đã thi hành quyết định bắt giữ Trần Đình Phong để đưa đi cơ sở giáo dục ở Phú Yên, thời hạn 24 tháng theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trao đổi với phóng viên, thiếu tá Lý Văn Tuyển - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Diên Khánh - cho biết: Năm 1996, khi đó Phong mới vừa tròn 18 tuổi nhưng đã liên tiếp có những hành vi vi phạm pháp luật và bị cơ quan chức năng bắt đưa đi cơ sở giáo dục tại Đồng Nai, thời hạn là 24 tháng. Sau khi trở về, Phong không tu tâm sửa tính mà ngược lại y ngày càng trở nên ngang ngược hơn bằng việc liên tiếp gây ra các vụ đánh người gây thương tích. Ngày 23-2-2006, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh tuyên phạt Phong 12 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, Phong tiếp tục gây ra hai vụ án bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích, tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh tuyên phạt năm năm sáu tháng tù giam. Đến ngày 30-8-2010, Phong được đặc xá tha tù về địa phương sinh sống. Tưởng rằng Phong sẽ hối cải, nhưng y đã tụ tập đám thanh niên hư trên địa bàn (lên đến hàng chục đối tượng), lập thành băng tội phạm hoạt động khá tinh vi.



Bi “đàn bà”

Phong chỉ đạo đàn em trong băng nhóm tổ chức hoạt động bảo kê, cung cấp gái mại dâm cho các nhà nghỉ, khách sạn và quán karaoke trên địa bàn, cho vay nặng lãi. Thời gian qua, Công an huyện Diên Khánh đã phá một số vụ án có liên quan đến các hoạt động phạm tội của băng nhóm này. Tuy nhiên, khi bị bắt, đàn em của Phong luôn nhận tội về mình mà không chịu hé răng lấy một lời về Bi “đàn bà” - kẻ điều hành trực tiếp. Nhiều đàn em của Phong lần lượt xộ khám về các hành vi cố ý gây thương tích và môi giới mại dâm, nhưng Phong vẫn chưa bị pháp luật “sờ gáy”. Vì vậy, y ngày càng manh động, thách thức cơ quan công an.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 5-1-2011, tại Quốc lộ 1A, Nguyễn Trọng Cường (biệt danh Cường Đào, SN 1987, trú thôn Trung 2, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh) điều khiển xe máy chở Trần Đình Phong và Võ Thị Trang (vợ Phong) đều không đội mũ bảo hiểm đi vào đường ngược chiều thì gặp tổ công tác của Công an thị trấn Diên Khánh đang làm nhiệm vụ ngay trước trụ sở Công an thị trấn Diên Khánh. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên chỉ có mình vợ Phong xuống, còn Phong và Cường vẫn ngồi trên xe thách thức. Tức tối, Phong lớn tiếng chửi bới, lăng mạ lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Chưa dừng lại, y còn nổ máy, tăng ga tháo chạy và tông vào một cán bộ trong tổ công tác gây thương tích. Tiếp đến, khoảng 23 giờ ngày 27-12-2011, do mâu thuẫn trong việc cho vay lãi nặng, Phong cùng Nguyễn Hoàng Minh (biệt danh Minh tàng, SN 1975, trú tổ dân phố 13, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) chặn đánh anh L.V.C, gây mất an ninh trật tự trong khu dân cư. Khi lực lượng Công an thị trấn Diên Khánh đến giải quyết thì Phong liên tục chửi bới, xô đẩy và ngăn cản lực lượng công an để cho Minh tiếp tục rượt đuổi đánh anh C.

Đến 23 giờ 40 ngày 20-4, tại một nhà nghỉ ở thị trấn Diên Khánh, do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền của một số khách mua dâm, Phong dùng gậy đánh T.A.T và T.V.H (cùng trú Nha Trang) trọng thương.

Công an huyện Diên Khánh đang tập trung đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ các hành vi phạm tội của băng nhóm tội phạm do Trần Đình Phong cầm đầu.



Theo HOÀNG MINH QUANG (CATP)