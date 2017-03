Nghệ An: 6 căn nhà bị thiêu rụi trong đêm

Vụ cháy xảy ra vào lúc 3h sáng nay (19/8), khi mọi người đang ngủ thì nghe thấy mùi khói bốc lên khét lẹt, đến khi tỉnh dậy thì thấy lửa đã bùng cháy dữ dội, gần 1h sau, toàn bộ 6 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Được biết, đây là 6 căn nhà cấp 4 của Khu tập thể công ty ăn uống Cửa Tiền, được ngăn cách với nhau bằng những tấm cót ép, xốp và nhựa mỏng nên rất dễ bén lửa.

Khi đám cháy xảy ra, có gần 30 người đang tá túc trong khu nhà nhưng rất may họ đã nhanh chân chạy thoát, không có thiệt hại về người. Toàn bộ tài sản ước khoảng 300 triệu đồng của 6 hộ dân đều bị thiêu trụi.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng PCCC công an TP Vinh và Công an Nghệ An đã có mặt tại hiện trường, cùng với nhân dân phối hợp dập lửa.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo phản ánh của một só hộ dân thì nguyên nhân có thể là do chập điện cộng với thời tiết quá nắng nóng, hanh khô.