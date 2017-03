Nghệ An: Bắt công an viên vận chuyển heroin

Thực hiện tháng cao điểm, ra quân đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, ngày 25/6, lực lượng trinh sát ĐBP 519(Nghệ An) phối hợp với Đội kiểm soát ma túy Cục Hải quan Nghệ Antiến hành mật phục và bắt quả tang đối tượng Xồng Bá Thò (SN 1984), trú bản Piêng Luông, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong đang vận chuyển ma túy.



Khám xét trong người đối tượng Thò (dân tộc Mông), lực lượng chức năng thu được 40gam heroin, cân tiểu ly, bơm kim tiêm...Trong quá trình bắt giữ, Xồng Bá Thò đã dùng đá, gậy gộc... chống trả lực lượng chức năng khiến 3trinh sátĐBP519 bị thương nhẹ.



Được biết, đối tượng Xồng Bá Thò đang là công an viên bản Piêng Luông, xã Tri Lễ có nhiều năm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, không hiểu vì động cơgì màThòlại sa chân vào con đường vận chuyển ma túy.



Hiện đối tượng Thò đang được CQĐT ĐBP519 tạm giữ và hoàn tất hồ sơ chuyển Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Lang Vi - Nguyễn Duy ( Dân Trí)