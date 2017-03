Nghệ An: Bắt giam kẻ trói ông cụ 76 tuổi vào gốc cây

Lúc 8 giờ ngày 15-11, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp bờ rào với nhà hàng xóm, nhân lúc người nhà đi vắng, Đức đã trói ông cụ vào gốc cây suốt hơn bốn giờ. Đến khi có người phát hiện, báo công an xã thì ông cụ mới được giải thoát. Nhưng do tuổi đã cao, lại bị trói đứng quá lâu ngoài nắng nên khi được giải thoát, ông cụ đã bị ngất xỉu, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.