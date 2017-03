(PL)- Hôm qua (21-12), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thiện Hoàng (16 tuổi, ngụ ở Tân Kỳ, Nghệ An) về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 18-12, thiếu tá Lê Văn Thanh (47 tuổi, cán bộ quản giáo Trại tạm giam số 3 ở Nghệ An) đang ngủ thì bị Hoàng xông vào, dùng dao chém hàng chục nhát khiến anh Thanh chết ngay tại chỗ. TUỆ MINH