Nghệ An: Bắt vị sư "dởm" lừa đảo hàng chục triệu đồng

Thông tin từ cơ quan công an phường Hồng Sơn (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đề (SN 1970, trú tại xóm 5B, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đã hóa trang làm sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, vào hồi 15h30 ngày 30/8, nhận được tin báo của người dân về việc có một nhà sư nghi là giả đang đi xin tiền của người dân trên đường Nguyễn Xiển, TP Vinh (Nghệ An), ngay lập tức, cơ quan công an đã xuống tận hiện trường để xác minh làm rõ.



Qua kiểm tra hành chính vị sư này, Cơ quan công an phát hiện đối tượng tình nghi nên Tổ công tác Công an phường Hồng Sơn đã mời về trụ sở Công an phường để làm việc. Lúc đầu, đối tượng một mực cho rằng lực lượng Công an bắt oan. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ và trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng Đề đã phải cúi đầu nhận tội.







Đối tượng khai nhận, tên thật là Nguyễn Văn Đề (43 tuổi). Đề đã có vợ và 3 con, nhưng vốn lười lao động, không cam chịu cuộc sống bần nông, thường xuyên bỏ nhà lang bạt khắp nơi. Vào một ngày đầu tháng 3, tình cờ Đề gặp một vị sư dởm đi rao bán nhang đèn. Đề đã gạ bán cho hắn 1 bộ đồ nhà chùa, 3 quyển kinh sách, 1 giấy chứng nhận giới tử cùng với thư ngỏ của chùa Pháp Nguyên mang tên Nguyễn Văn Thân (SN 1969, ở thôn 1, Thủy Bàng, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) với giá 200.000 đồng.Ngay sau đó, Đề ra tiệm cạo trọc đầu, thuê chụp ảnh rồi tự dán ảnh của mình lên giấy chứng nhận giới tử bắt đầu hành trình đi lừa đảo. Để qua mặt bà con hàng xóm, hàng ngày, Đề giấu kinh sách, quần áo nhà chùa vào cốp xe và mặc đồ thường “đi làm”. Lúc đầu, Đề lên các huyện miền núi như Quế Phong, Quỳ Châu để lừa đảo cho dễ.Lợi dụng sự tôn kính và lòng tin của nhân dân đối với nhà chùa, đối tượng đã lừa đảo bằng cách đưa giấy chứng nhận giới tử, kèm theo bức thư ngỏ của chùa Pháp Nguyên với lời kêu gọi ủng hộ để xây dựng, trùng tu lại nhà chùa cũng như nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi để vận động quyên góp tiền của nhân dân.Thấy không cần làm cũng có tiền tiêu, Đề nổi lòng tham và bắt đầu mở rộng địa bàn từ các huyện Quỳ Hợp, Diễn Châu, rồi ra tận các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Vĩnh Phúc để lừa đảo. Các đối tượng mà Đề nhắm đến thường là các doanh nghiệp tư nhân, các công ty, thậm chí là đơn vị hành chính sự nghiệp của Nhà nước. Khi gần đến mục tiêu, đối tượng thường dừng xe ở một góc khuất, thay bộ đồ nhà chùa rồi tìm nơi gửi xe máy để hành khất như một nhà sư thực thụ.Theo lời khai của đối tượng, mỗi lần hành khất, Đề được nhân dân ủng hộ từ 20.000 đến 50.000 đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra tang vật, phương tiện mà đối tượng sử dụng để lừa đảo thì ngoài chiếc xe máy cùng số vật dụng mà hắn mua của nhà sư dởm khác để hành nghề còn có quyển sổ ghi chép đầy đủ ngày tháng, tên cá nhân, tổ chức đã quyên góp, ủng hộ cho nhà chùa, với danh sách lên đến hàng trăm lượt người với tổng số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.Hiện đối tượng Đề đang bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.