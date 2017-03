Nghệ An: Bị phát hiện ăn trộm, chém trọng thương chủ nhà

Chiều ngày 13/8, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, cơ quan nàyy vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trọng Thịnh (SN 1999, trú tại khối 4, thị trấn Tân Kỳ) để làm rõ hành vi cướp của, giết người.



Trước đó, vào khoảng 16h ngày 12/8, Thịnh lẻn vào nhà chị Nguyễn Thị Trang (SN 1991, trú khối 4, thị trấn Tân Kỳ) với ý đồ trộm cắp tài sản. Khi đang hành động thì Thịnh bị chủ nhà phát hiện và tri hô.



Sợ bị bại lộ, đối tượng này đã dùng kiếm chém một nhát vào đầu khiến chị Trang bị vỡ xương hộp sọ. Nạn nhân ngã xuống, Thịnh chém tiếp 2 nhát vào tay làm chủ nhà đứt lìa ngón tay, đứt gân tay và cướp đi một chiếc điện thoại di động của chị Trang. Sau khi gây án, Thịnh bỏ chạy.



Đến 23h ngày 12/8, lực lượng công an đã vây bắt được Nguyễn Trọng Thịnh khi đối tượng đang lẩn trốn. Vụ việc đang được Công an huyện Tân Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.





