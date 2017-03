Nghệ An: Cháy ngùn ngụt ở xưởng giấy

Vụ hỏa hoạn nói trên xảy ra vào khoảng 19h45’ đêm 8/6, tại một kho đựng hàng và xưởng đóng gói giấy vệ sinh ở số nhà 28, đường Ngô Đức Kế, thuộc khối Quang Trung, phường Vinh Tân (TP Vinh).



Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã huy động bốn xe cứu hỏa cùng khoảng 100 chiến sĩ, công an đến lập lửa và bảo vệ anh ninh trật tự.



Khi tiếp cận hiện trường, một chiến sĩ chữa cháy đã quả cảm lao vào lửa ôm chiếc bình gas trong kho chạy ra, tránh bình gas phát nổ gây hậu quả lớn. Các chiến sĩ khác kịp phun nước làm mát, dập lửa trên bình gas.



Do thời tiết nóng kèm gió Lào cộng với trong kho đựng nhiều giấy vệ sinh nên lửa lan nhanh, khói bốc lên nghi ngút và công tác chữa cháy gặp khó khăn.



Đến 21h45’cùng đêm, ngọn lửa mới được khống chế. Theo người dân cho biết, ông chủ tên Tuấn (trú TP Vinh) đã thuê đất của người khác làm chủ kho và xưởng đóng gói giấy vệ sinh được 6 tháng.



Có mặt tại hiện trường vụ cháy, Đại tá Lê Quốc Báo - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện nay vẫn chưa khẳng định được nguyên nhân gây ra vụ cháy và thiệt hại cụ thể. Đại tá Báo cũng khuyến cáo trong thời điểm nắng nóng như hiện nay, người dân, các cơ quan, xí nghiệp cần đề cao cảnh giác để phòng ngừa nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra.



Nguyên nhân vụ cháy đang được công an TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.



Một số hình ảnh cháy kho xưởng giấy do PV ghi lại:









Ngọn lửa phát ra từ ngôi nhà 28.











Các chiến sỹ PCCC nỗ lực dập đám cháy.











Người dân cùng gia chủ cứu đồ và hàng hóa còn lại ra khỏi đám cháy.







Bình gas được một chiến sỹ đưa ra khỏi nhà tránh phát nổ.



Theo Nguyễn Duy (DT)