Nghệ An: Cháy ở Khu công nghiệp Diễn Hồng

Trung tá Phạm Hồng Thắng, Trưởng ban chỉ đạo PCCC Công an huyện Diễn Châu, cho biết đám cháy xuất phát từ xưởng kinh doanh đồ phế liệu nhựa của anh Mai Văn Đồng (xã Diễn Hồng). Sau đó lửa bùng, lên lan nhanh sang hai xưởng bên cạnh.

Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã điều năm xe cứu hỏa và 35 chiến sĩ đến chữa cháy. Đến 8 giờ 15 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện.