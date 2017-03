Nghệ An: Chồng tra tấn vợ dã man

(PLO)- Người vợ lao đến nhà trưởng Công an xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) kêu cứu và tố cáo chồng bạo hành dã man. Sáng nay (16-3), Công an xã Nghi Diên đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.