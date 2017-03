Nghệ An: Đấu giá 395 biển số để ủng hộ người nghèo

Cơ quan này đã bán đấu giá được gần 20 biển số ôtô, bốn biển số môtô; bán định giá gần 140 biển số ôtô, trên 240 biển số môtô, thu được gần 3,6 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo của tỉnh.

Trong đó biển số ôtô 37S-9999 được bán với giá 700 triệu đồng; biển số 37S-8888, giá 430 triệu đồng; biển số 37S-7777, giá 310 triệu đồng. Riêng biển số xe môtô 37N5-9999 được bán với giá 60 triệu đồng...

Chủ trương bán đấu giá, định giá biển số của Công an tỉnh Nghệ An đã được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân ủng hộ. Lãnh đạo Bộ Công an đang chỉ đạo nghiên cứu, nhân rộng mô hình trên.