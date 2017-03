Nghệ An: Đi soi ếch, bị điện giật chết

Sáng ngày 29/4, ông Trần Văn Sơn - Trưởng Công an xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, tối qua (28/4), trên địa bàn xóm 1 đã xảy ra một vụ điện giật khiến một người dân tử vong.



Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Hòa (SN 1986, trú tại xóm 1, xã Nghĩa Bình). Theo ông Sơn, vào khoảng 23h giờ đêm 28/4, trong khi đi soi ếch, một người dân xóm 1 phát hiện anh Trần Văn Hòa tử vong ở ruộng mía trong xóm. Khi phát hiện, bên cạnh thi thể nạn nhân là sợi dây điện 220V bị đứt và dụng cụ đi soi ếch.



Được biết, tối qua, trên địa bàn xã Nghĩa Bình có mưa lớn, hệ thống điện lưới bị cắt để đảm bảo an toàn cho người dân. Đến 22h, mưa ngớt, điện được đóng trở lại. Anh Hòa đi soi ếch, vướng vào sợi dây điện đứt rơi trên cây mía nên đã bị điện giật chết.





Theo Vĩnh Khang (DT)