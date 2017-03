Trong lúc kiểm tra giấy tờ, bất ngờ Long rút súng bắn trung tá Võ Duy Bình - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thái Hòa. Rất may viên đạn không phát nổ, công an kịp thời vây bắt Long.

Tang vật thu tại chỗ gồm một khẩu súng K54 có năm viên đạn và sáu bánh heroin (2,1 kg).