Nghệ An: Khởi tố chủ tịch xã ăn chặn của người nghèo

Trước đó, Công an huyện Con Cuông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông La Đức Cẩm (kế toán UBND xã Lục Dạ) về tội tham ô tài sản. Sau khi được công an huyện chuyển hồ sơ vụ án, Công an tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra và khởi tố bị can Nhung.

Theo hồ sơ, năm 2011, UBND huyện Con Cuông cấp cho xã Lục Dạ số tiền 310 triệu đồng để hỗ trợ cho 24 cán bộ xã có mức lương thấp và hỗ trợ 304 triệu đồng cho 1.216 hộ nghèo của xã Lục Dạ. Tuy nhiên, ông Cẩm tham mưu cho ông Nhung không phát cho hộ nghèo mà chuyển sang nguồn chi thường xuyên của địa phương để dễ làm khống chứng từ chiếm đoạt số tiền trên...

Đ.LAM