Nghệ An: Khởi tố hai kẻ giả danh cảnh sát cưỡng đoạt tài sản

Tối 18-4, Mạnh (đeo quân hàm giả thượng tá, mang phù hiệu trưởng phòng CSGT Bộ Công an) và Dũng kiểm tra giấy tờ và phạt tiền một người vi phạm luật giao thông. Khi hai kẻ đang nhận tiền của dân thì bị công an xã Thanh Lương (Thanh Chương) phát hiện và bắt giữ. Tại cơ quan công an, Dũng và Mạnh khai đã nhiều lần giả danh cảnh sát cưỡng đoạt tài sản của người vi phạm giao thông.