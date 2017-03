Nghệ An: Khởi tố phó phòng liên quan vụ sập mỏ đá

Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Thanh Long, phó Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Yên Thành, về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trên cơ sở điều tra, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã xác định ông Long có sai phạm trong việc thanh tra, kiểm tra, làm thủ tục gia hạn cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Chín Mến, đơn vị trực tiếp khai thác mỏ đá Lèn Cờ. Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 1-4, tại mỏ đá Lèn Cờ (xã Nam Thành, huyện Yên Thành) đã xảy ra vụ sập mỏ làm 18 người chết và 7 người bị thương. Ngay sau đó, ngày 4-4, chủ mỏ đá Lèn Cờ, ông Phan Công Chín (SN 1963, trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành) đã bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố và bắt tạm giam về tội “vi phạm quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng”. Hiện tại, ông Long đã bị đình chỉ chức vụ phó Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Yên Thành để phục vụ công tác điều tra. Theo H.Anh (NLĐ)